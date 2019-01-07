تحميل جدول امتحان الشهادة السودانية 2019م لطلاب الثانوية العامة

كشفت وزارة التربية في السودان عن جدول امتحانات الشهادة السودانية 2019 المقر مطلع شهر مارس المقبل .

حيث أكدت الوزارة عن انطلاق امتحانات الشهادة السودانية في موعدها المحدد في الثاني من شهر مارس 2019.

وعقد مجلس الامتحانات اجتماعاً، امس الأحد 6 يناير 2019، للوقوف على ترتيبات استئناف الدراسة في ولايات السودان كافة عقب الأحداث الأخيرة. اعلنت وزارة التربية والتعليم الادارة العامة للقياس والتقويم والامتحانات جدول امتحان الشهادة الثانوية الاكاديمية والفنية مارس 2019م على النحو التالي:

السبت 2-3-2019 التربية الإسلامية والمسيحية الأحد 3-3-2019 الجغرافيا والدراسات البيئية – العلوم الأسرية الاثنين 4-3-2019 الأحياء – العلوم الهندسية -التكاليف والضرائب – تجاري – تقنية الرسم المعماري – صناعي الثلاثاء 5-3-2019 -علوم الحاسوب -تغذية الحيوان-زراعى – تاريخ الفنون -نسوي الاربعاء 6-3-2019 – الكيمياء – الدراسات الإسلامية – العلوم العسكرية -تربية اسماك -زراعي- الرياضة المالية – تجاري الخميس 7-3-2019 – اللغة الانجليزية السبت 9-3-2019 -اللغة العربية الاحد 10-3-2019 -الاقتصاد والتجارة (التسويق)-تجاري- تقنية الرسم الميكانيكي – صناعي- المحاصيل الحقلية -زراعي- تربية حيوان المزرعة زراعي -تقنية انتاج وخدمة الطعام في الفنادق -نسوي- تغذية الفئات الخاصة -نسوي تقنية التطريز الآلي والاعمال اليدوية -نسوي الاثنين 11-3-2019 -الفيزياء- التاريخ -وقاية النباتات -زراعي الثلاثاء 12-3-2019 -اللغة العربية المتقدمة – الفنون والتصميم- التصميم الفني – نسوي -تخطيط وتحليل الوجبات وترشيدها نسوي- اساسيات التصنيع الغذائي -زراعي الاربعاء 13-3-2019 -اللغة الفرنسية – المحاسبة المالية –تجاري -تقنية هندسة (مادة التخصص صناعي )- آليات زراعية -زراعي – الرسم والتلوين -نسوي -تغذية علاجية -نسوي -تقنية الفنون والتصميم نسوي الخميس 14-3-2019 -الرياضيات المتخصصة – الرياضيات الاساسية

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