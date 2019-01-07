البشير يرفض فكرة التنحي خارج إطار الانتخابات

الرئيس السوداني يدعو من يطالبونه بالتنحي عن السلطة إلى الاستعداد لخوض انتخابات 2020 المقبلة للوصول إلى الحكم.

البشير يعتبر معارضيه غير مفوضين من الشعب البشير يعتبر معارضيه غير مفوضين من الشعب

البشير يشدد على أنه يؤدي عهده مع الشعب للعمل على توفير سبل العيش الكريم والأمن

الخرطوم ـ دعا الرئيس السوداني عمر البشير، السبت، من يطالبونه بالتنحي عن السلطة، إلى الاستعداد لخوض انتخابات 2020 المقبلة للوصول إلى الحكم.

وأضاف البشير في مقابلة مع تلفزيون مع قناة "المستقلة" (خاصة مقرها لندن) "نحن لدينا تفويض شعبي وأتينا إلى الحكم عبر انتخابات أشرفت عليها مفوضية معترف بها من كل القوى السياسية".

وأشار إلى أن "الدستور الموجود حاليا متفق عليه من قبل جميع القوى السياسية". وشدد البشير على أنه" يؤدي عهده مع الشعب للعمل على توفير سبل العيش الكريم والأمن ونخدم البلاد".

واستطرد "في ظل الاضطراب الدولي والإقليمي والاستهداف (دون تحديد) نحن نسعى لتأمين العيش للشعب السوداني وتوفير الأمن".

ووصف خطوة أحزاب جبهة التغيير الوطنية التي تعتزم تقديم مذكرة تطالبه بتكوين مجلس سيادة إنتقالي لتسيير شؤون البلاد بأنها "جاءت من قيادات حزبية تم إعفاءاها من الوزارات".

والثلاثاء الماضي أعلنت "الجبهة الوطنية للتغيير" (23 حزبا من ضمنها حركة الإصلاح الآن) المشاركة في الحوار الوطني، عزمها تقديم مذكرة إلى الرئيس عمر البشير، تطالبه فيها بتشكيل "مجلس سيادة انتقالي، لتسيير شؤون البلاد" وتشكيل حكومة انتقالية. ومضى بالقول" هذا بيان (في إشارة للمذكرة) من أناس غير مفوضين من الشعب".

وفي رده على من يتهمونه بـ"الدكتاتورية"، قال "لو كنت دكتاتورا ومتكبرا على الشعب لما حظيت بتلك الحفاوة والاستقبالات الشعبية الحافلة التي لقيتها في ولاية الجزيرة (قبل أسبوعين) وغيرها من المناطق". وتابع"الشعب السوداني لا يعرف النفاق (..) أنا لا قول إن كل الشعب يقف معي، هنالك أقلية ليست كذلك".

وحول الدعوات للخروج في تظاهرات تطالب بتنحيه، قال الرئيس السوداني إن "الشباب لم يتجاوبوا مع تلك الدعوات لأنها غير مقنعة بالنسبة لهم".

وحول التقارير الإعلامية والاتهامات "بعدم خضوع شخصيات مقربة من الحكومة لمحاكمات الفساد"، قال البشير إن" الحكومة تعمل على محاربة الفساد دون وضع اعتبار للشخصية التي تدور حولها التهم".

الرئيس السوداني يتخذ سلسلة قرارات بتعيينات في مناصب قيادية حكومية بينها هيئة الإذاعة والتلفزيون

واستدرك قائلاً" وجهت تهمة لأحد الوزراء (دون تسمية) وأنا كنت أعرف أنه بريء ولم أتدخل لتبرئته إنما تركت ذلك الأمر للمحكمة التي أقرت بذلك".

وأضاف "في وقت سابق وجهت تهم فساد لرجل الأعمال السوداني فضل محمد خير، وهو صديق شخصي لي، وأيضاً لم أتدخل لحمايته أو توفير الدعم له".

ومنذ 19 ديسمبر / كانون الأول الماضي، تشهد البلاد احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية عمت عدة مدن بينها الخرطوم، وشهد بعضها أعمال عنف.

وعين البشير، السبت، وزيرا جديدا للصحة، خلفا لقيادي بجماعة "أنصار السنة"، إلى جانب سلسلة قرارات بتعيينات في مناصب قيادية حكومية بينها هيئة الإذاعة والتلفزيون.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) أن البشير أصدر مرسوما جمهوريا بتعيين الخير النور المبارك، وزيرا للصحة، خلفا لمحمد المصطفى أبوزيد، القيادي بجماعة "أنصار السنة"، والذي أعفي من منصبه مؤخرًا.

كما أصدر البشير قرارا جمهوريا بتعين عصام الدين محمد عبدالله أمينا لمجلس الوزراء القومي.

وأفادت الوكالة الرسمية بأن القرارات الرئاسية شملت كذلك تعيين ضياء الدين محمد عبد القادر كأمين عام لدار الوثائق القومية، وحاتم حسن بخيت أمينا عاما لمجلس الصداقة الشعبية، وأحمد عبدالقادر للمجلس القومي لتنسيق نزع السلاح والتسريح.

كما قرر اختيار بابكر جابر كبلو، وكيلا لوزارة الصحة، وحسن ابوعائشة رئيسا للمجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية، ومحجوب فضل نائبا لرئيس المجلس، وحسين محمد يوسف الفكي أمينا عاما للمجلس.

وعين الرئيس السوداني عبدالمنعم السني مشرفا عاما على الأمانة الوطنية للنيباد، ومجدي عبد العزيز نائبا للمشرف العام.

وشملت القرارات، وفق الوكالة الرسمية، تعيين محمد حاتم سليمان مديرا عاما للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وتعيين العبيد أحمد مروح نائبا لمدير سلطة الطيران المدني.

وكالات