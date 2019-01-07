البشير يعتمد ترشيح شخصيات لمفوضية الانتخابات ومجلس الأحزاب

اعتمدت اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني في اجتماعها يوم الأحد برئاسة رئيس الجمهورية، ترشيحات أعضاء مفوضية الانتخابات ومجلس شؤون الأحزاب السياسية بواقع 9 أعضاء لكل مفوضية، على أن يدفع رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين للبرلمان للموافقة عليها.

وقال وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، بشارة جمعة، إن اللجنة وافقت على تشكيل مفوضية الفساد برئاسة المراجع العام وعضوية رئيس نيابة الثراء الحرام ورئيس ديوان الحسبة والمظالم ورئيس ديوان العدالة القومية ورئيس اللجنة المختصة بالبرلمان.

وأوضح أن اللجنة التنسيقية العليا ناقشت الإجراءات الخاصة بالراهن السياسي والاقتصادي، من خلال تقرير اللجنة الخاصة بذلك.

وأضاف أن الاجتماع أكد على المضي قدماً في الحوار الوطني حتى الانتخابات، باعتبار أنه لا بديل لواقع البلاد غير الحوار، وزاد أي حديث خلافه تهديد للأمن الوطني ومرفوض.

وأشار إلى أن الاجتماع ناقش قضية السلام واجتماع المجلس الأعلى للسلام.

وأوضح أن اللجنة التنسيقية العليا تطرقت للمؤامرات التي تحاك ضد السودان.

واعتبر عضو اللجنة، فيصل حسن إبراهيم، مساعد الرئيس، تشكيل مفوضية الانتخابات ومجلس شؤون الأحزاب السياسية ومفوضية مكافحة الفساد، يؤكد المضي في تنفيذ مخرجات الحوار.

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