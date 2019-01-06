موعد إستئناف الدراسة في مدارس السودان

قررت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم استئناف الدراسة لكل المراحل الدراسية “رياض الاطفال – الاساس – الثانوي” الحكومي والخاص والاجنبي” . وأعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، استئناف الدراسة للصفين الثامن “أساس” والثالث “ثانوي” إعتباراً من الثلاثاء المقبل. وتابعت الوزارة إن استئناف الدراسة في جميع الفصول الدراسية “رياض الأطفال، الأساس، الثانوي” بالمدارس الحكومية والخاصة، بمحليات الولاية السبع،يوم الأحد 10 يناير، على أن تجرى الامتحانات وفق التقويم الدراسي المخطط له. اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع المشهد السوداني

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