آخر شطحات الإعلام المصري.. السيسي يقابل “المسيح” في الجنة!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تداول ناشطون بمواقع التواصل في مصر صورا لعنوان صفحة أولى لجريدة تصدر في مصر، أثارت سخرية واسعة بين النشطاء.

وفي وصلة “تطبيل” فاخرة سطرت صحيفة “الشورى” المصرية صفحتها الأولى من طبعة اليوم، الأحد، بعنوان “السيسي يقابل المسيح في الجنة”.

الأمر الذي أثار سخرية النشطاء الذين وصفوا إعلام النظام بأنه وصل لمرحلة غير مسبوقة من النفاق والتطبيل لأكثر الحكام دكتاتورية في تاريخ مصر.

السيسي يقابل المسيح في الجنة !! بس عاوزين الموضوع دا يتم بسرعه وحياة ابوكم

وهذه ليست المرة الأولى التي يطلق فيها الإعلام المحسوب على النظام تصريحات مثيرة للسخرية بهذا الشكل المفضوح.

وسبق أن نشرت صحيفة “الزمان” المصرية التي تملكها إلهام شرشر زوجة حبيب العادلي وزير الداخلية بعهد المخلوع مبارك، خبراً عن اللحظات الأولى لولادة (عبد الفتاح السيسي)، ورد فيه مبالغات أثارت سخرية المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الصحيفة حينها إن السيسي “ولد ساجداً.. والنبي محمد زاره في المنام وهو طفل”، بحسب وصفها. مضيفة أن السيسي “لم يستمر فى البكاء سوى لحظات عند ولادته، ثم تبسم لمّن حوله”. وطن سرب

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