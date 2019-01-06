مناصرو البشير يعتزمون تنظيم تظاهرة كبرى للرد على المحتجين

أعلنت الحكومة السودانية عزمها تنظيم لقاء حاشد في العاصمة الخرطوم للرد على الاحتجاجات المناهضة للنظام التي شهدتها البلاد منذ 19 ديسمبر.

قال وزير العمل السوداني بحر إدريس أبو قردة في مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم، إن التظاهرة الحاشدة ستقام في الساحة الخضراء يوم الأربعاء، مطالباً الشعب السوداني بحضور اللقاء الذي وصفه بالمهم جداً.

وأبان أبوقرة رئيس حزب التحرير والعدالة أن الرئيس البشير وعدد من قادة الأحزاب سيخاطبون اللقاء الحاشد يوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

وأشار إلى أن اللقاء الحاشد يعزز وحدة وتماسك السودان، مبيناً أن الحكومة تعمل بجد لايجاد حلول للمشكلات التي عبر عنها الشعب السوداني.

وقال أبوقردة أن التظاهرة الحاشدة ستثبت تماسك السودان والدولة، مشيراً إلى أن اللقاء هي رسالة للتمسك بالسلام والحوار الوطني.

كما دعت نقابة المهنيين السودانيين المتظاهرين المناهضين للحكومة إلى التظاهر والتوجه إلى البرلمان القومي بأمدرمان في ذات اليوم للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير.

وألقى البشير، الذي وصل إلى السلطة عن طريق انقلاب عسكري دعمه الاسلاميين في عام 1989، باللائمة على مؤامرة أجنبية لمحاولة زعزعة استقرار بلاده.

وقالت منظمة العفو الدولية إن لديها "تقارير موثوق بها" تفيد بأن 37 شخصاً قتلوا في الاحتجاجات ، لكن الحكومة أقرت بـ 19 فقط.

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