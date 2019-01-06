شاهد عيان يروي ماساة اساتذة جامعة الخرطوم

احد شهود العيان لحظة قمع واعتقال الاساتذة يقول :عند الحادية عشرة تماما كان الاساتذة قد توافدوا على بوابة ناديهم الضيقة للوقوف امامها احتجاجا على سؤ الاوضاع ومطالبة برحيل الدكتاتور بضمير الشعب الثائر، كنت قد عتبت باب الاستقبال الداخلي خلف عدد من الاساتذة الأجلاء الذين تقدموا الموكب ولكني دفعت الى الوراء بسبب الهجمة الشرسة التي قابل بها رجال الامن الملثمون الدفعة الاولى من الاساتذة، ومن داخل سور النادي رايت كيف ان الاساتذة قد ضربوا امام بوابة ناديهم واهينو، رايتهم يحملون احدهم من على الارض ويقذفون به في البوكس وكان احدهم يرد

د "بلا اساتذة بلا كلام فارغ........ ارفع"



واضاف :ثم يهدد من خلف السور كل من كان يحمل موبايل للتصوير بلهجة شريرة كانما احد الاساتذة كان يحمل سلاحا، هو نفس سلوكهم المعتاد ام طيف الحشود السلمية التى ملات الشوارع خلال الايام الفائتة.

كان قد تم خطف حوالي 8 من الاساتذة لحظة خروجهم وسد باب الخروج الضيق الذي لا يسمح بخروج اكثر من شخصين دفعة واحدة وكان اي محاولة للخروج تعني التسليم لبطش ما يفترض انهم رجال امن بينما كان يستحيل مع ضيق الباب ان يخرج الاساتذة في شكل جماعي، بعد فشل متتالي لمحاولات الخروج بدأ واضحا ان الاساتذة محاصرون بدارهم حيث تحولت الدار الى مصيدة التفت حولها فئران ملثمة، كان ان تجادل الاساتذة في جدوى الخروج الجماعي وتحمل نتيجة الاعتقال الحتمي او الانتظار لحين إنجلاء الامر، حاول بعض الاساتذة الخروج لاحقا فكان ان تم اصطحابهم مباشرة الى البوكس، الملثمون كانوا قد سدوا حتى المنافذ الخلفية وتم اعتقال كل حاول الخروج ليصل عدد المعتقلين من الاساتذة خلال ساعة حوالى 20 اساتذا اغلبهم يحمل درجة الدكتوراة وبعضهم يحمل الاستاذية وبعض المحاضرين.