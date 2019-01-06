فيديو جديد لتظاهرات ود مدني وهتاف "يسقط النظام"

انطلقت تظاهرات مناوئة للحكومة في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة، ضمن دعوات موكب 6 يناير الذي يطالب بتنحي البشير واسقاط نظامه الديكتاتوري. وانتشرت على صفحات التراصل الاجتماعي عدد من اللقطات المصورة التي وضحت أعداد المشاركين بتظاهرات اليوم.

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