الاعتداء علي الصحفية لينا يعقوب رئيس تحرير موقع باج نيوز

إعتدت الأجهزة الأمنية علي الصحفية لينا يعقوب رئيس تحرير موقع باج نيوز ومزقت ملابسها أثناء تغطيتها للمظاهرات التي شهدتها مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم مطالبة بإسقاط النظام .
وتعمد الأجهزة الأمنية علي إستهداف الصحفيين الذين يغطون التظاهرات التي تشهدها مدن السودان المختلفة منذ 19ديسمبر من العام الماضي ومطالبة برحيل نظام الحكم في السودان.وكانت قوات الأمن السودانية إعتدت على مراسلة (سي إن إن) في السودان “يسرا الباقر” وطاقمها ، وصادرت هاتفها المحمول، أثناء تصويرها لقافلة من شاحنات الأمن الوطني المسلحة، اثناء توجهه لمناطق تجمع المتظاهرين في موكب 31ديسمبر الماضي.
وفي الأثناء قال صحفيين أن الأجهزة الأمنية إعتقلت مراسل صحيفة (الشرق الأوسط) في الخرطوم أحمد يونس بجانب مراسل وكالة (بلومبيرغ) الامريكية في الخرطوم محمد الأمين، بجانب الصحيفة في جريدة الجريدة سارة تاج السر وإقتيادهم لجهة غير معلومة.
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