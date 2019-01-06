مطرب يتعرض لحادث مروري بنهر النيل ووفاة (9) من أعضاء فرقته

تعرض المطرب حافظ موسى لحادث مروري نتج عن اصطدام بين عربة( لوري) و حافلة هايس بمنطقة مري بمحلية ابو حمد بولاية نهر النيل وكانت الحافلة تحمل فرقة الفنان حافظ موسي الذي نجا من الحادث وتوفي إثر الحادث (9) من أعضاء الفرقة بجانب إصابة (2) وتم إسعاف .المصابين الى مستشفى عطبرة . اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز

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