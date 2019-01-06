مظاهرات بكل من : مناطق بري الديم وجامعة النيلين وصينية القندول وشارع الجمهورية

أنطلقت في احياء وشوارع متفرقة بالعاصمة الخرطوم، اليوم الأحد، تظاهرات قوية هتف فيها المتظاهرين باسقاط النظام، قابلتها قوات الامن والشرطة بالقمع واطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وبحسب متابعات سودان نيوز خرجت تظاهرات شارك فيها مئات المتظاهرين ، في مناطق بري، الديم وجامعة النيلين وصينية القندول وشارع الجمهورية من الشوارع الكبرى بوسط العاصمة الخرطوم، وامتدت لشارع الحرية.

وأستخدمت السلطات بحسب شهود عيان العصي واعتقلت عشرات المتظاهرين بينهم اساتذة في جامعة الخرطوم وصحفيين وطلاب جامعات وعدد من الناشطين، بصورة عشوائية ومداهمات لمنازل بعض المواطنين.

وتعرض عدد من المتظاهرين لاصابات متفاوتة، اليوم بحسب شهود العيان.وردد المتظاهرين شعارات اظهروا خلالها تحديهم للنظام ، ورفعوا شعارات على شاكلة ” اي كوز ندوسوا دوس ..ما بنخاف ما بنخاف، جوعت الناس يارقاص، سقطت سقطت يا كيزان ، حرية سلام وعدالة الثورة خيار الشعب، سلمية سلمية ضد الحرامية تسقط تسقط.. تسقط بس”وكل الوطن دارفور يا عنصري يا المغرور.

وبحسب شهود العيان اعتقلت السلطات الامنية استاذة بجامعة الخرطوم من امام دار الاساتذة واعتقال صحفية بريطانية .

ويشهد السودان تظاهرات منذ التاسع عشر من ديسمبر الماضي، تندد بغلاء الاسعار وتردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية وتطالب برحيل الرئيس عمر البشير بعد 30 عاماً من حكمه البلاد.