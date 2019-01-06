عاجل :اعتقال صحفية برياطانية من وسط الخرطوم

اعتقال الصحفية "أنتونيلا نابولي" من قبل الاجهزة الامنية السودانية واكد مراسل سودان نيوز ان الاجهزة الامنية اعتقلت الصحفية عقب قيامها بتصوير الموكب وذلك عند رؤيتها حشود في السوق العربي وأرادت تصوير الحَدث الا ان الاجهزة الاجهزة الامنية قاموا باعتقالها

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