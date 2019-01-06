عاجل مسيرات غضب هادرة تطالب برحيل النظام في كل من الخرطوم ومدني وعطبرة .. قوات الأمن تعتدي بالضرب على أساتذة جامعة الخرطوم وتعتقل عددا منهم قبل انضمامهم للمسيرة

سودانايل:

تواصلت المظاهرات الهادرة المطالبة بسقوط النظام ولليوم التاسع عشر على التوالي حيث سيرت خرجت جماهير الخرطوم اليوم الأحد 6 يناير 2019م مسيرات غضب هادرة انطلقت من ابو حمامة وشارع المك نمر وشارع السيد عبدالرحمن باتجاه وسط الخرطوم في طريقها للقصر الجمهوري تلبية للدعوة التي وجهها دعا لها تجمع المهنيين بجانب قوى الاجماع الوطني، قوى نداء السودان والتجمع الاتحادي المعارض، ورغم التدابير الأمنية الكبيرة وقيام قوات الامن بقفل كل المنافذ المؤدية لوسط الخرطوم ووجود آليات عسكرية ومدرعات وعربات بلا لوحات اضافة لمئات من الملثمين من قوات الامن الذي دب الخوف في نفوسهم بعد تصويرهم في المظاهرات الماضية فعمدوا لتغطية وجوههم إلا أن الثوار تدافعوا بكثافة واعدادهم في تزايد وهتافاتهم (سلمية سلمية ضد الحرامية) (حرية سلام وعجالة والثورة خيار الشعب) (الشعب يريد اسقاط النظام) وقد قامت قوات الأمن بالتعامل بعنف مع المتظاهرين واطلقت الغاز المسيل للدموع كما قامت بالاعتداء الوحشي عليهم بالهراوات، ومن جانبها قاممت جماهير مدينة بري بالخروج والتحرك صوب دار استاذة جامعة الخرطوم المحاصرين من قبل قوات الامن وقد نجحوا في فك الحصار عنهم وقد تعرضوا للضرب واطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم، وسنوافيكم بتفاصيل اليوم أول بأول. (مرفق فيديوهات). وفي هذه الأثناء خرجت جماهير مدينة ودمدني وجماهير مدينة عطبرة في مسيرات ضخمة تطالب برحيل النظام (مرفق فيديوهات) . عاجل: قوات الأمن المرعوبة تعتدي بالضرب على أساتذة جامعة الخرطوم وتعتقل عددا منهم قبل انضمامهم للمسيرة التي ستنطللق بعد قليل

قامت قوات الأمن قبل قليل بمهاجمة دار أساتذة جامعة الخرطوم عند خروجهم في وقفة احتجاجية قبل تحركهم نحو المسيرة التي دعا لها تجمع المهنيين ، قوى الاجماع الوطني، قوى نداء السودان والتجمعع الاتحادي المعارض اليوم الاحد الواحدة ظهرا أي بعد قليل وقد وجه قائد القوى الأمنية أوامره لعناصره بضرب واعتقال جميع الاساتذة قائلا بلغة ساقطة تليق به وبجهازه: ” بلا اساتذة بلا كلام فارغ”. وقد قاموا باعتقال كلا من الأساتذة: بروفيسور منتصر الطيب (الأمراض المتوطنه) ، بروفيسور محمد الأمين (قسم علم النبات) د. سيوري (كليه الهندسة).. د. محمد يوسف (اقتصاد).. محمد عبدالله (العلوم الرياضية).. د. فيصل.. محمد يونس (كلية الآداب) و ممدوح محمد الحسن و وليد عوض الجيد و عمر الحبر يوسف نور الدائم. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سودانيل

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل مسيرات غضب هادرة تطالب برحيل النظام في كل من الخرطوم ومدني وعطبرة .. قوات الأمن تعتدي بالضرب على أساتذة جامعة الخرطوم وتعتقل عددا منهم قبل انضمامهم للمسيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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