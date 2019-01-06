السودان: عطبرة تستبق زيارة البشير بالمظاهرات

الخرطوم: سودان تايمز استبق سكان مدينة عطبرة زيارة الرئيس السوداني عمر البشير المقررة غداً الإثنين بالمظاهرات الداعية لإسقاط النظام والإعتصام بميدان الجيش بمنطقة الحصايا، وفرقت السلطات مظاهرة صباح اليوم في مدينة عطبرة بالغاز المسيل للدموع، فيما احتلت القوات الأمنية ميدان الجيش بالعربات المسلحة بأسلحة خفيفة. وحسب شهود عيان أن المظاهرات تزامنت مع فتح كل المدارس أبوابها اليوم. وقال (الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة أدت إلى إغلاق كل المحلات التجارية في سوق عطبرة). وذكر أن المتظاهرين رددوا هتافات (شرقت شرقت عطبرة مرقت، والشعب يريد اسقاط النظام، وسلمية سلمية ضد الحرامية). يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من سودان تايمز

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