خروج المئات في مظاهرات بالخرطوم وعطبرة والجزيرة

شهدت ولايات الخرطوم ونهر النيل والجزيرة، نهار اليوم الاحد، تجدد للمظاهرات والاحتجاجات الشعبية بسبب تردي الاوضاع الاقتصادية، وابلغ شهود عيان لـ" السوداننيوز 365"، بان قوات الشرطة إطلقت الغاز المسيل للدموع " البمبان"، علي المتظاهرين.

وفي ولاية الخرطوم تجمع المئات من الشباب جنوب "صينية القنديل"، بجانب احياء الديم عند سوق "ابوحمامة"، فضلاً عن حي بري " المحس والدريسة.

وشهد سوق عطبرة في ولاية نهر النيل، احتجاجات شعبية لمئات من المتظاهرين وذلك بعد ان فرقت الشرطة تجمعهم الاول عند ميدان المولد وسط المدينة.

كما شهد سوق مدني في ولاية الحزيرة عمليات كفر وفر بين شباب المتظاهرين وقوات الشرطة التي اطلقت الغاز المسيل للدموع ولاحقتهم داخل الاحياء.

يُشار الي أن "تجمع المهنيين السودانيين"، كان قد قال في بيان "ندعو أنصارنا إلى التجمع في أربع نقاط مختلفة في الخرطوم قبل السير نحو القصر" الرئاسي.

ويضم هذا التجمع أطباء ومدرسين ومهندسين ونظم العديد من التظاهرات المماثلة خلال الأسابيع الفائتة لكن قوات مكافحة الشغب فرقتها بالغاز المسيل للدموع.

ويشهد السودان تحركات احتجاجية منذ 19 ديسمبر عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز، لكنها سرعان ما تحولت إلى احتجاجات ضد حكم البشير.

وطلب البشير الأحد الفائت من الشرطة الامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين بعد مقتل 19 شخصا بينهم عنصران أمنيان وفق حصيلة رسمية.

من جانبها منظمة العفو الدولية أحصت حتى الآن مقتل 37 متظاهرا برصاص قوات الأمن السودانية.