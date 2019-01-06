شلل مروري في مدينة ودمدني بولاية الجزيرة بسبب الاحتجاجات

شهدت مدينة ودمدني بولاية الجزيرة، بالقرب من المستشفي وشارع الدكاترة والسوق العربي، شلل مروري تام بسبب الاحتجاجات الدائرة في المنطقة للطالبة برحيل البشير. وخرج المئات ظهر اليوم الأحد، في مظاهرة احتجاجية للمطالبة بإسقاط النظام الحالي بسبب سوء الأحوال الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

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