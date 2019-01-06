مدني تخرج ضد البشير في موكب مهيب (فيديو)

تدافع المئات من أبناء ولاية الجزيرة، اليوم الأحد، إلى شوراع مدينة ود مدني مطالبين بسقوط النظام، في مظاهرة تعد الأكبر في الولاية منذ بدء الاحتجاجات الحالية.

وكان تجمع المهنيين في ولاية الجزيرة قد أعلن عن تسيير موكب بالتزامن مع الموكب المعلن في الخرطوم وفي عطبرة.

وعلمت الراكوبة من مصادر مطلعة أن الموكب الحالي وجد استجابة كبيرة بين المهنيين والمواطنين الذين رددوا هتافات تطالب برحيل النظام فورا.