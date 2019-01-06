عاجل.. مظاهرات احتجاجات بمدينة "عطبرة" والأمن يعتقل الصحفيين

خرج المئات من المحتجين في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل شمال السودان، للمطالبة برحيل بإسقاط النظام الحالي برئاسة عمر البشير، بسبب سوء الأحوال الاقتصادية للبلاد. وقامت قوات الأمن بإلقاء القبض علي عدد من المتظاهرين من بينهم صحفيين. وبدأت منذ ساعتين تقريبًا مظاهرات خرجت من أرجاء شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، من السيد عبدالرحمن ودمدني والسوق العربي.

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