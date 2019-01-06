اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني من البن المركزي اليوم الاحد 6 يناير 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الدولار الخليج 365 : نستعرض لكم صباح اليوم الاحد 6 يناير 2019م عند بدء التعاملات أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني والتي تحدده لجنة صناع السوق في بنك السودان المركزي .

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