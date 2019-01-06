المئات من ودمدني بولاية الجزيرة يطالبون برحيل "البشير"

خرج المئات من مدينة ودمدني بولاية الجزيرة وسط السودان الآن، للمطالبة برحيل النظام الحالي برئاسة عمر البشير. وخرج المئات من المحتجين، من شارع السيد عبدالرحمن والشوارع المجاورة بوسط العاصمة السودانية الخرطوم، للمطالبة برحيل "البشير" بسبب الأحوال الاقتصادية التي شاهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.

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