ننشر أسماء أساتذة جامعة الخرطوم المعتقلين

أكد مصدر مطلع أن قوات الأمن حاصرت دار أساتذة الخرطوم واعتدت عليهم بالضرب، واعتقلت عدد كبير منهم لفض وقفتهم الاحتجاجية. وخرج اساتذة جامعة الخرطوم صباح اليوم فى وقفة احتجاجية أمام دار الأساتذة بشارع الجامعة بالخرطوم دعما لمواكب ومظاهرات الرحيل المعلنة اليوم الأحد الساعة الواحدة ظهرا بالخرطوم. وبحسب المصادر فإنه تم اعتقال بروفيسور منتصر الطيب (الأمراض المتوطنه)، والبروفيسور محمد الأمين (قسم علم النبات)، والدكتور سيوري (كليه الهندسة)، والدكتور محمد يوسف (اقتصاد)، ومحمد عبدالله (العلوم الرياضية)، والدكتور فيصل محمد يونس (كلية الآداب)، وممدوح محمد الحسن، ووليد عوض الجيد، وعمر الحبر يوسف، من أمام دار اساتذه جامعة الخرطوم وكان تجمع المهنيين السودانيين وتحالفات وأحزاب سياسية ومطلبية قد وقعت إعلان الحرية والتغيير بهدف إسقاط حكم الرئيس عمر البشير ونظامه، وأعلن الموقعون عن مسيرات تتحرك ظهر اليوم صوب القصر الجمهورى للمطالبة برحيل النظام.

وتستعد مدن سودانية عدة لموجة احتجاجات جديدة دعا لها «تجمع المهنيين السودانيين»، الذي يقوم بتنظيم المواكب المطالبة بالتغيير وتحسين أحوال المعيشة. وأعلن تجمع المهنيين السودانيين عن تسيير موكبه الثالث إلى القصر، اليوم الأحد، في وقت دخل فيه الكونجرس الأميركي على خط الأزمة بمطالبة الإدارة الأميركية بـ«فعل شيء» إزاء مقتل المحتجين العزل في السودان، وكرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تأكيده أمس، أن بلاده مع استقرار السودان.

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