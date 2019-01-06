الأمن يعتدى على اساتذة جامعة الخرطوم بالضرب ويعتقل عدد منهم

أكد مصدر مطلع أن قوات الأمن حاصرت دار أساتذة الخرطوم واعتدت عليهم بالضرب، واعتقلت عدد كبير منهم لفض وقفتهم الاحتجاجية.



وكان أساتذة جامعة الخرطوم، قد نظموا وقفة احتجاجية اليوم، اعتراضا على سوء الأوضاع الاقتصادية في السودان، وتضامنا مع الاحتجاجات التي تشهدها المدن السودانية.

وتستعد مدن سودانية عدة لموجة احتجاجات جديدة دعا لها «تجمع المهنيين السودانيين»، الذي يقوم بتنظيم المواكب المطالبة بالتغيير وتحسين أحوال المعيشة.

وأعلن تجمع المهنيين السودانيين عن تسيير موكبه الثالث إلى القصر، اليوم الأحد، في وقت دخل فيه الكونجرس الأميركي على خط الأزمة بمطالبة الإدارة الأميركية بـ«فعل شيء» إزاء مقتل المحتجين العزل في السودان، وكرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تأكيده أمس، أن بلاده مع استقرار السودان.