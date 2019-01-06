وقفة احتجاجية لأساتذة جامعة الخرطوم

نظم أساتذة جامعة الخرطوم في وقفة احتجاجية اليوم، اعتراضا على سوء الأوضاع الاقتصادية في السودان، وتضامنا مع الاحتجاجات التي تشهدها المدن السودانية.
وتستعد مدن سودانية عدة لموجة احتجاجات جديدة دعا لها «تجمع المهنيين السودانيين»، الذي يقوم بتنظيم المواكب المطالبة بالتغيير وتحسين أحوال المعيشة.
وأعلن تجمع المهنيين السودانيين عن تسيير موكبه الثالث إلى القصر، اليوم الأحد، في وقت دخل فيه الكونجرس الأميركي على خط الأزمة بمطالبة الإدارة الأميركية بـ«فعل شيء» إزاء مقتل المحتجين العزل في السودان، وكرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تأكيده أمس، أن بلاده مع استقرار السودان.
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