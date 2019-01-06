اهم عناوين الصحف الرياضية السودانية المطبوعة اليوم الاحد 6 يناير 2019م

نستعرض لكم عبر موقع الراكوبة نيوز اهم عناوين الصحف السودانية الرياضية المطبوعة اليوم الاحد 6 يناير 2019م من جميع الصحف الورقية السودانية .

الملاعب

الهلال الأبيض يستضيف المريخ العاصمي مساء اليوم باستاد الأبيض

الخرطوم الوطني يستضيف الأهلي مروي باستاد الخرطوم مساء اليوم

دوري الدرجة الوسيط : النيل حلفا يفوز على كوبر البحراوي بهدف بإستاد حلفا

المريخ نيالا وإتحاد مدني يتعالان سلبياً بإستاد نيالا

أرتدي دنقلا ينتصر على الأهلي عطبرة بثلاثة أهداف لهدف باستاد عطبرة

المتمة شندي و المريخ بورتسودان يتعادلان بهدفين لكل باستاد شندي

دوري الدرجة الأولى العاصمي : شباب ناصر يفوز على اركويت بهدفين دون مقابل باستاد الخرطوم

منتخب الشباب يواجه القوز وديا صباح اليوم على ملعب الخرطوم الوطني

بعثة موكورا الرواندي تصل الخرطوم الخميس المقبل لمواجهة الهلال السوداني يوم الأحد 13 يناير المقبل

صحيفة الصدى :

المريخ وهلال التبلدي يتصارعان بقلعة شيكان الليلة

الزلفاني يحذر لاعبيه من خطورة هلال التبلدي وخالد بخيت يتوعد الأحمر بهزيمة كبيرة

مدير الكرة بالمريخ يؤكد انخراط سومانا في التدريبات خلال ساعات

إتحاد الكرة يحتج بعنف على قرار الوزير بالتمديد لمجلس المريخ.

صحيفة الزعيم :

المريخ يتسلح بروح الأبطال لمنازلة هلال الرمال

حفاوة جماهيرية كبيرة ببعثة الزعيم بالأبيض. ….الحشود تزف النجوم حتى الفندق وغياب رسمي عن الإستقبال

تجمع الروابط (القديم) يستنفر قياداته. ….يعيد هيكلة قواعده ويطرح برامجه على سطح الكوكب الأحمر.

صحيفة قوون :

الهلال يعلن الطوارئ للرواندي والسناري

زامبيا تتوج أمبومبو رسمياً بجائزة أفضل لاعب لعام 2018 والطيب يطمئن الأنصار على سلامته

بعثة الأزرق تتوجه من المطار مباشرة إلى دار زعيم أمة الهلال لتقديم واجب العزاء

المريخ وهلال الرمال في أشرس نزال

الذئاب والكوماندوز يستقبلان السلاطين وملوك الشمال.. وسادومبا يعود لديناموز هراري.

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