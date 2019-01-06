احتجاجات السودان : هدوء حذر في الخرطوم الان قبيل إعلان عن 4 مظاهرات

تشهد العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الاحد إنطلاق 4 مسيرات إحتجاجية من عدة أماكن مختلفة تتحرك نحو القصر الرئاسي حسب ما أعلن عنه تجمع المهنيين السودانيين .

وأفادت مصادر محلية أن شوارع الخرطوم تشهد حاليًا هدوءًا حذرًا بالتزامن مع دعوة المهنيين السودانيين بالتجمع في أربع نقاط مختلفة وسط العاصمة قبل السير نحو القصر” الرئاسي.

وكان الرئيس السوداني، عمر البشير، قد أصدر السبت، تعديلًا وزاريًا محدودًا اقتصر على اختيار وزيرٍ جديد للصحّة، إلى جانب سلسلة قرارات بتعيينات في مناصب قيادية حكومية، بينها هيئة الإذاعة والتلفزيون.

ومن المتوقع ان تخرج مسيرات من عدة مدن سودانية ظهر اليوم الاحد تطالب الرئيس السوداني عمر البشير بالتنحيمن بينها عطبرة ومدني والتي شهدتا في وقت سابق إحتجاجات واسعة .

وأعلن تجمع المهنيين السودانيين امس السبت عن بدء جولة جديدة من الاحتجاجات في السودان تبدأ عند الساعة الواحدة ظهرا وتنطلق من اربع مناطق مختلفة صوب القصر الجمهوري تحت مسمى موكب 6 يناير.

وحسب خريطة المظاهرات، ستتحرك الاحتجاجات من أربع مناطق، الموكب الاول من السوق العربي و الثاني من بري والثالث سوق ابوحمامة والأخير تقاطع بأشدر تتوجه صوب القصر الرئاسي وفقًا لما جاء في بيان المهنيين السودانيين.

وحذر رئيس مجلس الوزراء السوداني معتز موسى من أن أي عمل يدخل في إطار ما سماه “التخريب” و”حمل الناس على أفكار معينة بالقوة” مرفوض .

ويقدم وزير الداخلية احمد بلال عثمان غدًا الاثنين بيانا مفصلا للبرلمان حول الاحداث الاخيرة التي شهدتها بعض ولايات السودان .

وتشهد عدة مدن وولايات سودانية احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية، ما أدى إلى سقوط 19 حالة وفاة من بينهم أفراد من القوات النظامية وإصابة 219 مواطنا و187 من أفراد القوات النظامية، حسبما أعلن بشارة جمعة ارور وزير الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية يوم الخميس الماضي.

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