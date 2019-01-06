اسعار الذهب في السودان اليوم الاحد بالجنيه السوداني وسعر الفضة 06 يناير

اسعار الذهب اليوم في السودان بالجنيه السوداني (SDG) حسب التوقيت المحلي لمدينة الخرطوم بالاضافة الى اسعار الذهب بالأمس مع حساب نسبة التغير. الاسعار تشمل اسعار الذهب بالاوقية و الجرام من جميع العيارات عيار 24 و عيار 22 و عيار 21 و عيار 18 و عيار 14.

وحدة الذهب السعر الحالي

الأحد 06 يناير 2019 السعر السابق

السبت 05 يناير 2019 نسبة التغير أوقية الذهب 60,984.54 60,984.54 0.00 % جرام الذهب عيار 24 1,960.92 1,960.92 جرام الذهب عيار 22 1,797.36 1,797.36 جرام الذهب عيار 21 1,715.46 1,715.46 جرام الذهب عيار 18 1,470.22 1,470.22 جرام الذهب عيار 14 1,144.18 1,144.18 جرام الذهب عيار 12 980.46 980.46 جرام الذهب عيار 10 817.05 817.05

أسعار الفضة اليوم في السودان بالجنيه السوداني (SDG)

هذه الصفحة تعرض اسعار الفضة اليوم في السودان بالجنيه السوداني (SDG) حسب التوقيت المحلي لمدينة الخرطوم بالاضافة الى اسعار الفضة بالأمس مع حساب نسبة التغير.