حقيقة احتراق بنك الخرطوم قرب سوق الشيخ ابوزيد

الدفاع المدني: احتواء حريق محدود بسوق الشيخ ابوزيد بامبدة فندت مصادر أمنية الحديث عن وقوع حريق في بنك الخرطوم حيث اعلن الدفاع المدني عن احتواءحريق بسوق الشيخ ابوزيد في مواقع سوق الشنط شرق بنك الخرطوم بالتدخل السريع من قوات الدفاع المدني المرابطه بالسوق حيث وقف الاستاذ/ احمد عثمان حمزه المدير التنفيذي لمحلية امبده ومدير الدفاع المدني بالمحليه علي عمليات الاطفاء بالتنسيق مع الجهات ذات الصله والمواطنين وقد اوضح الاستاذ/ محمد صالح الهواري رئيس الغرفه التجاريه لتجار سوق الشيخ ابوزيد ان الحريق تم نتيجه لالتماس كهربائي باحد الاكشاك المجاورة للسوق مما تسبب في حريق جزئي لموقع واحد من مواقع فريشه الشنط وتم احتواء الحريق بتدخل سريع من الدفاع المدني والمواطنين واشار الي ان بنك الخرطوم بعيد جدا عن موقع الحدث وتمت زياره سريعه من الغرفه التجاريه للبنك للاطمئنان والتفقد من خلال الحراسه الموجوده والذين اوضحو ان البنك لم يتأثر لبعد البنك الجغرافي عن موقع الحريق الصغير والذي لم يشكل اي خسائر تذكر.

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