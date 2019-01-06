مصرع (12) شخصاً بينهم (9) عازفين في حادثين منفصلين

لقى (9) عازفين مصرعهم وأصيب الفنان حافظ موسى واثنين آخرين بجروح في حادث مروع بطريق عطبرة أبو حمد مساء أمس. وفي سياق منفصل أسفر انقلاب عربة بوكس عن وفاة (3) أشخاص وإصابة (10) آخرين بطريق طوكر بالبحر الأحمر.

وقال معتمد طوكر مكي عبد الله حسب صحيفة السوداني أن (20) راكباً كانوا يستقلون عربة بوكس تعرضت لانقلاب، أسفر عن وفاة (3) وإصابة (10) آخرين بطريق طوكر قرورة، مشيراً إلى أن المصابين نقلوا إلى المستشفى.

فيما قال مصدر للصحيفة أن ضحايا حادث نهر النيل كانوا يستقلون عربة هايس بالرقم (1052) ح4، في طريقهم من عطبرة إلى أبو حمد لإحياء حفل، موضحاً أنه عند وصولهم محطة (بسوي) نحو (40) كيلو جنوب أبو حمد دهست عربة لوري سيارتهم، حاول سائقها تخطي عربة أمامه وأودى بحياة كل من (عمر عبد الله حسن – يوسف السر – علي الشيخ الخليفة – ابراهيم فرج الله – حيدر عبد الرحمن – مختار الطيب علي – قمر محمد جاد الرب – خليفة بشير العزوزابي – بكري عبد الله حسن خليفة)، وأصيب الفنان حافظ موسى بجروح متوسطة بينما تعرض اثنان آخران للأذي الجسيم، وأشار المصدر إلى أن المصابين نقلوا إلى مستشفى أبو حمد، ونقلت الجثامين إلى مشرحتها، وكشف عن أن سبب الحادثة يرجع إلى محاولة تخطي سائق اللوري لعربة أمامه بطريقة خاطئة أسفرت عن دهس الهايس، وقدمت شرطة المرور بلاغات ضد السائق وفقاً للمواد (62/66/أ.ب.ج).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)