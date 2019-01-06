زيادات كبيرة في أسعار تذاكر الطيران الداخلي

طبقت سلطة الطيران المدني أسعار جديدة لتذاكر الطيران الداخلي، قفزت بموجبها الأسعار، وقفزت قيمة تذكرة الطائرة من بورتسودان إلى الخرطوم (5.270) جنيهاً مقارنة بـ(2.440) جنيهاً، والخرطوم الجنينة (8.290) جنيهاً بدلاً عن (4.170) جنيهاً، وكسلا الخرطوم من (2.800) جنيه إلى (3.735) جنيهاً، وبلغت تذكرة نيالا الخرطوم (7.700) جنيه، بينما الفاشر الخرطوم (6.420) جنيهاً. وقال أصحاب وكالات سفر حسب صحيفة السوداني إن الزيادة الأخيرة هي الثالثة خلال شهر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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