شهاب محمد - الخرطوم - الصحف الرياضية الخليج 365: صحيفة الصدى

المريخ وهلال التبلدي يتصارعان بقلعة شيكان الليلة

الزلفاني يحذر لاعبيه من خطورة هلال التبلدي وخالد بخيت يتوعد الأحمر بهزيمة كبيرة

مدير الكرة بالمريخ يؤكد انخراط سومانا في التدريبات خلال ساعات

إتحاد الكرة يحتج بعنف على قرار الوزير بالتمديد لمجلس المريخ ‏

صحيفة الزعيم

المريخ يتسلح بروح الأبطال لمنازلة هلال الرمال

حفاوة جماهيرية كبيرة ببعثة الزعيم بالأبيض. ….الحشود تزف النجوم حتى الفندق وغياب رسمي عن الإستقبال

تجمع الروابط )القديم( يستنفر قياداته. ….يعيد هيكلة قواعده ويطرح برامجه على سطح الكوكب الأحمر

كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاحد 6 يناير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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