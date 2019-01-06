ابرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة في الخرطوم صباح اليوم الاحد 6 يناير 2019م

ينشر المشهد السوداني لكم اهم عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة في العاصمة الخرطوم اليوم الاحد 06 يناير 2019م ، من جميع الصحف الورقية السودانية.

صحيفة أخبار اليوم:

البشير يدلي بتصريحات هامة حول قضايا الساعة والاحتجاجات .

وزارة التربية بالخرطوم : استئناف الدراسة بالثلاثاء للفصول النهائية .

رئيس الوزراء : انخفاض متوال للعملات الحرة بالموازي ابتداءاً من الأثنين .

معتز موسي : ضبط توزيع الجازولين خلال أيام ، وانتهاء ازمة السيولة بالمصارف في مارس .

محمد الحسن الميرغني يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي .

صحيفة الوطن:

استئناف الدراسة للثامن أساس والثالث الثانوي بالثلاثاء

رئيس الوزراء يحذر من “بلع الطعم” في مخطط لتفكيك السودان

الخير وزيراً للصحة وحاتم سليمان مديراً للإذاعة و التفزيون

قرارات بتعيين وزيراً للصحة وأمناء ووكيل ومدراء عامين

المستقلة

معتز: اتفاقيات ستؤدي لانخفاض الدولار من الغد

استئناف جزئي للدراسة بالخرطوم الثلاثاء

تعيين الخير وزيرًا للصحة وعودة محمد حاتم للتلفزيون

اقتصادي يدعو إلى تحديد سقف للتمويل العقاري

الثروة الحيوانية: قطاع الدواجن يساهم بالاقتصاد بمليون دولار

تقنيات حديثة للنظافة بالخرطوم

اللجان الثورية: نخب يستترون خلف الاحتجاجات لاختطاف نتائجها

المجهر السياسي

البشير: لست ديكتاتورًا ولم نتفاجأ بالاحتجاجات الأخيرة

استئناف الدراسة للفصلين الثامن أساس والثالث ثانوي بمدارس الخرطوم”الثلاثاء”

مسيرة تأييد للرئيس يوم”الأربعاء” المقبل بالساحة الخضراء

وزير الداخلية يمثل أمام البرلمان بسبب الاحتجاجات

“ميان ووت”: الاحتجاجات في”الخرطوم” لن تؤثر على اتفاق سلام جنوب السودان

الانتباهة

الكونغرس الأمريكي يطلب تقريرًا حول المظاهرات بالسودان

رئيس الوزراء: الحكومة تعمل في بيئة غير مواتية

السيسي: أمن السودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

الحكومة: اتفاقيات لخفض سعر الدولار

الحكومة تتوقع إعلان الوساطة لاستئناف التفاوض مع حركات دارفور

إعادة محاكمة مسؤولين بهيئة الآثار بعد إلغاء تبرئتهم

التيار

إقالة وزير الصحة بسبب تصريحاته في البرلمان

لجنة مفصولي سودانير: استحقاقات العاملين من المعاشات”46″ مليارًا

للمرة الثالثة.. محمد حاتم سليمان مديرًا عامًا للإذاعة والتلفزيون

وزير الصحة الجديد لـ”التيار”:” لم أعتذر

الحسن الميرغني: الرئيس السيسي أكد دعمه للبشير

الجريدة

رئيس الوزراء:” ما بنكضب والبكضب جبان”

الوطني: دعوة الجيش للانقلاب”إفلاس سياسي”

مراسيم وقرارات بتعيين وزير وأمناء عامين ووكيل ومدراء

شمال كردفان تقرر بيع الخبز المدعوم للمواطنين والتجاري للمطاعم وأصحاب المناسبات

الاتحادي بالجزيرة يتهم الوطني بتجاوز شركائه من الأحزاب

وزير الإعلام: نموت على وجهنا من أجل تطور السودان

السوداني

البشير: لست دكتاتورًا ولو ذهبت لأي مكان سيحتشد المواطنون لاستقبالي

رئيس الوزراء:” أي زول عندو دولار أفضل يتخارج منو قبل الغد”

الوطني: دعوة المعارضة لمظاهرات اليوم ستفشل

مصرع”12″ شخصًا بينهم”9″ عازفين في حادثين منفصلين

الصيحة

معتز موسى:” أي زول شايل دولار أخير يتخارج منو”

محافظ البنك المركزي: سنضع حدًا لمشكلة السيولة بنهاية مارس

رئيس غرفة الطيران لـ”الصيحة”: الشركات ستعلق رحلاتها حال تطبيق زيادة الوقود

الجهات المختصة تشرع في جمع”ثرامس الشاي” من الأسواق لاحتوائها على مواد ضارة

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