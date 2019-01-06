أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأحد الموافق 6 يناير 2019م

صحيفة الصدى : المريخ وهلال التبلدي يتصارعان بقلعة شيكان الليلة

الزلفاني يحذر لاعبيه من خطورة هلال التبلدي وخالد بخيت يتوعد الأحمر بهزيمة كبيرة

مدير الكرة بالمريخ يؤكد انخراط سومانا في التدريبات خلال ساعات

إتحاد الكرة يحتج بعنف على قرار الوزير بالتمديد لمجلس المريخ. صحيفة الزعيم : المريخ يتسلح بروح الأبطال لمنازلة هلال الرمال

حفاوة جماهيرية كبيرة ببعثة الزعيم بالأبيض. ….الحشود تزف النجوم حتى الفندق وغياب رسمي عن الإستقبال

تجمع الروابط (القديم) يستنفر قياداته. ….يعيد هيكلة قواعده ويطرح برامجه على سطح الكوكب الأحمر.

صحيفة قوون : الهلال يعلن الطوارئ للرواندي والسناري زامبيا تتوج أمبومبو رسمياً بجائزة أفضل لاعب لعام 2018 والطيب يطمئن الأنصار على سلامته بعثة الأزرق تتوجه من المطار مباشرة إلى دار زعيم أمة الهلال لتقديم واجب العزاء المريخ وهلال الرمال في أشرس نزال الذئاب والكوماندوز يستقبلان السلاطين وملوك الشمال.. وسادومبا يعود لديناموز هراري. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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