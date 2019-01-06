تتجدد اليوم .. مظاهرات السودان تتصاعد… مسيرات نحو القصر الجمهوري والبرلمان

أعلن تجمع المهنيين السودانيين، عن مسيرتين حاشدتين اليوم الأحد لتسليم مذكرة إلى القصر الرئاسي، ويوم الأربعاء لتسليم مذكرة أخرى إلى البرلمان، وكلتاهما تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير، وذلك وفقا لقناة “العربية”.

وكان قد أصدر تجمع “المهنيين السودانيين”، بيانا تصعيديا، كشف فيه عن مظاهرات تصل القصر الرئاسي، الأسبوع الجاري، في وقت تعهدت الحكومة بإجراءات اقتصاديه.

وكانت مجموعات ضخمة من المتظاهرين خرجت عقب صلاة الجمعة في العديد من أحياء العاصمة السودانية الخرطوم استجابة لدعوات وجهها تجمع المهنيين السودانيين تحت شعار جمعة “الحرية والتغيير”، وقد استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق جموع المتظاهرين.

وقالت وكالة “أسوشيتد برس” إن القوى الأمنية السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع على آلاف المحتجين الذين خرجوا في 8 أحياء، على الأقل، في العاصمة الخرطوم، ومدينة عطبرة، شمال البلاد.

ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تفجر احتجاجات شعبية راح ضحيتها 19 شخصا بحسب إحصائيات حكومية، واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز، ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير، فيما أصدر الرئيس السوداني قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم.

وأعلن “البنك المركزي السوداني، سياسات جديدة لعام 2019 تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وكبح جماح التضخم واستقرار المستوى العام للأسعار، واستقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة بالجهاز المصرفي”.