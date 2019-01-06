الحضري يقترب من الإنضمام للدوري السوداني

كشفت مصادر لـ"اخبار الخليج 365" أن نادي سودني شهير، أبدى اهتمامه بضم عصام الحضري حارس مرمى النادي الإسماعيلي المصري. وأكدت المصادر المقربة من الحارس أن المقابل المادي هو المتبقي لإنقال الحضري للفريق السوداني الذي رفض الإفصاح عنه. يذكر أن مشكلة اندلعت بين الحضري والنادي الإسماعيلي بعد تهرب الأخير من مباريات الفريق والتدريبات ورفضه حضر التحقيق الذى حدده مجلس إدارة الفريق للبت فى مشاكله

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