قوات الأمن تعتقل عدد من الأطباء السودانيين

قالت نقابة أطباء السودان الشرعية إن قوات الأمن قامت عصر اليوم السبت ٥ يناير 2019 م باعتقال كل من: د.هويدا أحمد محمد الحسن، استشاري نساء وولادة مستشفي ألبان جديد، ود.أديبة السيد استشاري باطنية وأمراض معدية. وتم إقتادتهما إلى جهة غير معلومة لتنضما إلى ركب المعتقلين الشرفاء.

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