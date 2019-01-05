حريق بفرع بنك الخرطوم

الخرطوم: باج نيوز التهمت النيران مساء اليوم (السبت)، فرع بنك الخرطوم بسوق ليبيا. وأفاد شهود عيان موقع “باج نيوز” أن أسباب الحريق تعود لاشتعال المولد الملحق بالبنك مما أدى إلى امتداد النيران بمبنى البنك في وقتٍ، هرعت فيه عربات الدفاع المدني لاحتواء الحريق. وتجري السلطات المختصة حصر الخسائر التي سببها الحريق. وشهدت أسواق ومحال في السودان خلال الفترات الماضية حرائق هائلة بسبب التماس كهربائي. وتعرض فرع يتبع لبنك الخرطوم من قبل لاعتداء، إلا أنها المرة الأولى التي يحترق فيها فرع للبنك. اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع باج نيوز

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