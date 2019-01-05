عاجل.. حريق ببنك الخرطوم في منطقة "سوق ليبيا"

نشب، منذ قليل، حريق هائل ببنك الخرطوم المتواجد في منطقة "سوق ليبيا"، وهرعت قوات الحماية المدنية لإخماده. وقالت مصادر مطلعة لـ"اخبار الخليج 365" إن أسباب الحريق مشكلة في المولد الكهربائي، وتدخل الدفاع المدني لاحتواءه بسرعة حتى لا يلتهم أكثر.

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