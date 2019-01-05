انخفاض كبير في أسعار البصل والزيوت والدقيق وأسواق للبيع المخفض بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - البصل

الخليج 365 :

انخفضت أسعار بعض السلع الاستهلاكية بالأسواق خاصة الدقيق والبصل والزيت، وتراجع سعر جوال البصل من ألفي جنيه إلى (1300) جنيه.. وقد طبقت شركة سكر كنانة تسعيرة الموسم الجديد نهاية الأسبوع الماضي بأعلى من سعر السوق والمستورد حيث قفز سعر الجوال من (1400) إلى (1.574) جنيهاً، أما (10) كيلو فقفز سعره من المصنع من (240) إلى (330) جنيهاً، أما المستورد فهو الأقل سعراً مقارنة بالمحلي الذي قفز سعره من (1.360) إلى (1.560) جنيهاً للجوال الكبير، فيما بلغ المستورد (10) كيلو إلى (250) جنيهاً.

وفي باقي المواد الاستهلاكية فقد انخفض سعر القطاعي في الأسواق مع تراجع أسعار الجملة، وأكد التجار أن سعر كيلو الدقيق انخفض من (50) جنيهاً إلى (45) جنيهاً، وعلبة الصلصة الكبيرة من (55) إلى (50) جنيهاً، وعبوة زيت صباح الصغيرة من (110) جنيهات إلى (95) جنيهاً، ورطل شاي الغزالتين من (150) إلى (130) جنيهاً، وانخفض سعر جركانة الزيت عبوة (36) رطلاً من (1700) جنيه الى (1100) جنيه.

وفي السياق، أعلن الاتحاد الوطني للشباب السوداني عن افتتاح أسواق للبيع المخفض بسعر المصنع الأسبوع الجاري بالساحة الخضراء. وقال رئيس الاتحاد “محمود ود أحمد” إن نسبة التخفيض في هذه الأسواق بنسبة تتراوح ما بين (30- 40%)، وأشار إلى أن هناك مشروعاً بمشاركة (٤٢) مصنعاً وشركة سينفذ في ست ولايات لعرض السلع بأسعار مخفضة.

ويعزو التجار ارتفاع السلع إلى توقف بعض الموزعين من توزيع البضائع في الفترة الأخيرة. وكانت وزارة الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم قد كشفت عن حصر المصانع المتوقفة لمعرفة أسباب توقفها والعمل علي إعادة تشغيلها مرة أخرى، ويشكو المواطنون من تباين كبير في أسعار السلع بين متجر وآخر، حيث يبلغ فارق السعر في بعض السلع نسبة كبيرة خاصة السكر والزيت والألبان والخبز، في وقت أكدت فيه الوزارة أن الفترة المقبلة ستشهد وضع الديباجات على المنتجات والسلع الأساسية.

وقال وزير الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم د. “جعفر أحمد عبد الله” إن الوزارة بصدد الزام الشركات والمصانع بوضع ديباجة على السلع الأساسية، كاشفاً عن اتفاق مع اتحاد الصناعات بعدم خروج أية سلعة إلا بعد وضع الديباجة عليها، مشيراً إلى تخصيص الرقم (1948) لتلقي البلاغات من المواطنين على مدار اليوم حول مخالفات الأسعار.