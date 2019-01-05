الإنتباهة تنشر صوراً حصرية لضحايا مجزرة منجم تشاد

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مدني: يس الباقر

تحصلت (الإنتباهة) على معلومات وصور وإفادات جديدة بشأن مجزرة تعرض لها سودانيون في مناجم ذهب في شمال غربي تشاد. وكان العشرات من أبناء محليتي المناقل والقرشي قد لقوا مصرعهم على يد مسلحين داهموا منجم لتنقيب الذهب في شمال غربي تشاد. ونقل عدد من أبناء المنطقة لـ(الإنتباهة)



أن بعض الناجين أخطروا أهلهم في مناطق القرشي والمناقل بالهجوم الذي أسفر عن مقتل ما يقارب الـ(35) من أبناء المحليتين في منجم شمال غرب تشاد نتيجة صراع بين عرب تشاد وإحدى القبائل التشادية.وذكر أبناء المنطقة أن من بين القتلى 8 من قرية الأغر التابعة لمحلية المناقل بينما لازال مصير اثنين من أبناء القرية مجهولاً، وذكروا أن وحدة (ود آدم) بمحلية القرشي احتسبت (10) أشخاص منهم (5) من قرية (القنابيل) و2 من (كمبورة) وواحد من (حيريدانة) وواحد من (الياس) وواحد من (أم شديدة جمال الدين). وأشاروا لتحرك وفد كبير من أبناء منطقتي المناقل والقرشي بليبيا لتشييع جثامين المتوفين ونقل المصابين لمنطقة القطرون جنوب ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع صحيفة الانتباهة