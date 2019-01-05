أنظمة وتقنيات حديثة للنظافة بالخرطوم

أكد معتمد محلية الخرطوم الفريق شرطة محمد أحمد علي المضي قدماً في استحداث وسائل وطرق نقل وسحب النفايات ورفع كفاءة عمل النظافة عبر استقدام أفضل التقنيات في هذا المجال. وأشار خلال تدشينه نفرة السبت الكبرى للنظافة وإصحاح البيئة في أسبوعها الأول للعام 2019م بشارع عبيد ختم – وفق سونا- إلي استهداف الحملات التركيزية خلال المرحلة المقبلة الطرق الرئيسة والفرعية إضافة إلي الأحياء السكنية والأسواق ومواقف المواصلات، لافتاً إلي إدخال أنظمة ومعدات حديثة في عمل النظافة علي مستوي القطاعات عبر شركات النظافة العاملة منها آليات لطحن ومعالجة قطوعات الأشجار وأخري لنظافة وغسيل الشوارع إضافة إلي الآليات الاخري العاملة في هذا المجال، مؤكداً بأن الحملات ستشمل كل يوم سبت إزالة جميع مواقع تجمعات النفايات والمبعثرات وقطوعات الأشجار ورفع الأنقاض وأعمال الكنس الترابي للشوارع المسفلتة بجانب مراجعة الإنارة للطرق، مثمناً الدور الفاعل لمنظمات المجتمع المدني وشركاء العمل بوزارة البني التحتية في إنجاح حملات السبت في أسبوعها السادس. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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