معتز موسى : أي زول شايل ليهو دولار في يدو أخير يتخارج منو، نشوفهم بعد الاثنين حيمشوا بيهو وين

صرح ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭوﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، “ ﻣﻌﺘﺰ ﻣﻮﺳﻰ ” ﺇﺳﺘْﻤﺮﺍﺭ الدولة ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻗﺎﺋﻼ :ً “ ﺃﻧﺎ ﺃُبشر ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﻴﻦ ﻓﻲ الدوﻻﺭ ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘّﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ”. ﻭﺃﺭﺳﻞ “ ﻣوسى ” ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟلهجة ﻟﻤﻦ ﻳﺘﺎﺟﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤلات مؤكداً “أﻥ ﺳﻌر ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗَﻬﺎﻭﻯ ﻣﻦ ﺳﻌر 85 ﺣﺘّﻰ 52‏ ﺳﻴﺴْﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺍﻹﻧْﺨﻔﺎﺽ ﻗﺎﺋﻼً : “ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻱ ﺯﻭﻝ ﺷﺎﻳﻞ ﻟﻴﻬﻮ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻳﺪﻭ ﺃﺧﻴﺮ ﻳﺘْﺨﺎﺭﺝ ﻣِﻨُّﻮ ” . ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻤﻌﻪ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ بمجلس الوزرﺍﺀ “ ﻳﻮﻡ ﺍﻹﺗﻨﻴﻦ ﺳﻨﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﺇﺗّﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻧﺸﻮﻓﻬﻢ ﺣﻴﻤﺸﻮﺍ ﺑﻴﻬﻮ ﻭﻳﻦ ﺗﺎﻧﻲ .” ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴّﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺪّﻭﻟﺔ ﻣﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟماضيةﺣﺪﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻧْﻔﺮﺍﺝ ﻛﺒﻴﺮ ﺧﺎﺻّﺔ ﻓﻲ ﺍﻟخبز ﻭﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ، بحسب “سوداني نيت” ﻣُﺆﻛِّﺪﺍً ﺃﻥ ﻛُﻞ ﻫﻤّﻬﻢ ﺍﻵﻥ ﻫﻮ ﺗﻮْﺟﻴﻪ ﺍﻟﺪّﻋﻢ ﻟﻠﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴْﺘﺤﻘﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌْﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤُﺠْﺘﻤﻊ . ﻭكان الدولار قد شهد هبوطاً متواصلاً ﺑﺎﻟﺴوﻕ ﺍلموﺍﺯﻱ، خلال ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﻟﻪ ﺣﻮﺍﻟﻲ 52 ﺟﻨﻴﻬﺎً ﻭﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺁﻟﻴﺔ ﺻﻨّﺎﻉ السوﻕ ﺗَﺤْﺘﻔِﻆ ﺑﺴﻌﺮﻫﺎ ﻟﻠﺪﻭﻻﺭ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻠﻎ 46.5 جنيهاً .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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