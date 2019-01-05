التربية والتعليم تعلن عن استئناف الدراسة بجميع مدارس ولاية الخرطوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم عن استئناف الدراسة لجميع المراحل الدراسية، رياض الأطفال ، الأساس و الثانوي، الحكومي والخاص والأجنبي، يوم الثلاثاء الثامن من يناير الجاري، على أن تجرى الامتحانات وفق التقويم الدراسي للعام 2018- 2019 كما هو مخطط له، بحسب مانقل محرر “أخبار الخليج 365”.
وكانت مدارس ولاية الخرطوم، قد تم تعطيلها منذ 19 ديسمبر الماضي، على خلفية الاحتجاجات الأخيرة حفاظاً على سلامة الطلاب، كما أعلنت عدة ولايات أخرى استئناف الدراسة بها.
وتشهد مُدن السودان بما فيها العاصمة الخرطوم هدوءً تاماً، بعد تظاهرات خلال الأيام الماضية، احتجاجاً على تردي المعيشة، لتتحول إلى مطالب سياسية بتنحي النظام الحاكم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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