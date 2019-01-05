البشير يُعين وزيراً للصحة ومحمد حاتم للإذاعة والتلفزيون وحاتم بخيت للصداقة

الخرطوم: باج نيوز

أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم السبت، عدد من القرارات بتعيين وزير للصحة، وأمناء عامين ووكيل ومدراء عامين.

وقضى المرسوم الجمهوري بتعيين الخير النور المبارك وزيراً للصحة، عقب إعفاء الوزير السابق.

وأصدر الرئيس قراراً بتعيين عصام الدين محمد عبد الله أميناً عاماً لمجلس الوزراء القومي، ضياء الدين محمد عبد القادر أميناً عاماً لدار الوثائق القومية، عبد المنعم السني أحمد مشرفاً عاماً على الأمانة الوطنية للنيباد، حاتم حسن بخيت أميناً عاماً لمجلس الصداقة الشعبية العالمية، أحمد عبد القادر محمد أميناً عاماً للمجلس القومي لتنسيق نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج.

كما شمل القرار تعيين فريق بروفيسور بابكر جابر أحمد كبلو وكيلاً لوزارة الصحة، البروفيسور حسن ابوعائشة حامد رئيساً للمجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية، د. محجوب حامد أحمد فضل الله نائباً لرئيس المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية، د. حسين محمد يوسف الفكي أميناً عاماً للمجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية.

كما شمل القرار تعيين مجدي عبدالعزيز الفكي نائبا للمشرف العام على الأمانة الوطنية للنيباد، محمد حاتم سليمان مديراً عاماً للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، السفير العبيد أحمد مروح نائباً لمدير سلطة الطيران المدني.

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