إستئناف الدراسة بالخرطوم الثلاثاء المقبل

الخرطوم: باج نيوز

أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، استئناف الدراسة بالولاية إعتباراً من الثلاثاء المقبل، بعد تعليقها لأيام عقب الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة.

وقالت الوزراة في تعميم صحفي اليوم السبت، إن قرار استئناف الدراسة يشمل جميع المراحل الدراسية “رياض الأطفال، الأساس، الثانوي” بالمدارس الحكومية والخاصة، بمحليات الولاية السبع، على أن تجرى الامتحانات وفق التقويم الدراسي المخطط له.

وشهد السودان احتجاجات نظمها آلاف المواطنين، في مناطق مختلفة بسبب غلاء المعيشة وندرة السلع، ما دفع قوات الشرطة للتدخل باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع باج نيوز