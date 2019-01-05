أول تعليق من مراسل العربية في السودان عقب إطلاق سراحه ..شاهد ماذا قال ؟

أطلقت السلطات السودانية سراح مراسل “العربية والحدث” في السودان سعد الدين حسن، اليوم السبت وذلك بعد إحتجازه على خلفية تغطية الاحتجاجات التي أندلعت مؤخرًا في البلاد .

ونشر الصحفي سعد الدين حسن، على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حيث طمئن متابعيه بأنه بخير عقب يوم من إحتجازه للتحقيق معه .

وأشار سعد الدين حسن، انه تم التحفظ على هاتفه وبطاقة عمله حيث قال : ” الإهانة تأتي عندما تكون مواطنا في بلدك وصحفياً مرخص لك بالعمل وتجلس لـ”8″ ساعات في كرسي دون إجراء قانوني أو تهمه بائنه ويطلب منك كود هاتفك وتخترق خصوصيتك أيا كانت التعهدات فهي الإهانة في أقصى تجلياتها”.

وأضاف سعد الدين حسن قائلاً : ” قبل أن تطلب مني أن أكون وطنيا وفق تصوراتك أشعرني بالفعل أن حقوقي مصانه في ذات الوطن الذي تتهمني بالعمل ضده .. ولا بد يوم باكر ابقي أخير”.

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