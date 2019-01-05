السودان: مظاهرات جديدة في الخرطوم وأم درمان والشرطة تفرق المحتجين بالغاز المسيل للدموع

استخدمت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين احتشدوا عقب صلاة الجمعة في شوارع الخرطوم وأم درمان حيث أطلقوا هتافات ضد الحكومة. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من فرانس 24

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