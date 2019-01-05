"تسقط بس" .. قنديل العشاق يُشعل جذوة الثورة

ثورات عديدة مرت علي الشعب السوداني، ووجدت إنفعالاً وتجاوباً سمته الرئيسة الحماسة ونثر الدرر من العبارات والكلمات المؤيدة لتلك الثورات وذلك بدءاً من 21 إكتوبر 1964، حيث كان " إكتوبر الاخضر"، ذلك الشعار هو إيقونة الثورة التي إنطلقت جذوتها من جامعة الخرطوم حيث سقط إحد طلابها شهيداً ليصبح "القرشي"، أول الطلاب علي مستويات الثورات الشعبية السودانية يقدم دمه هبة لمجد الوطن.

ورغم بان تلك الحقيبة لم تكن تعرف بعد التطور والنُقلة الكبيرة في التقانة الاعلامية والإنفجار المتسارع في تطبيقات الوسائط مثل "واتساب والفيسبوك وتويتر وإنستغرام وغير ذلك"، الا ان وصول الكلمة لوجدان الامة السودانية كان أمراً مدهش وغير مسبوق.

وربما تضح الصورة جلياً من خلال الحضور الطاغي وفي عز حرارة ثورة أكتوبر يُشعل الشاعر الدبلوماسي “محمد المكي إبراهيم”، ضياء ثورة الإبداع فكان ميلاد قصيدة "أكتوبر الأخضر" التي برع في تلحينها ومن ثم أدائها الموسيقار "محمد عثمان وردي".

باسمك الأخضر يا أكتوبر الأرضُ تغنيوالحقول اشتعلت .. قمحاً ووعداً وتمنـيوالكنوز انفتحت .. في باطن الأرض تناديباسمك الشعب انتصر .. حائط السجن انكسر

والقيود انسدلت جدلة عـُرس في الأيادي.

"إكتوبر الاخضر"، ووفقاً لمعايير ومقايس الوقت الراهن يكمن القول انه مثل #هاشتاغ، متميزاً حاز إعجاب ورضا قطاعات المجتمع السوداني خاصة الطلاب الذين شكلوا وهج الثورة الخضراء حينها.

إبداعات السودانيين والمتعلق "إكتوبر الاخضر"، لم تتوقف وصدرت عشرات بل مئات من النصوص الادبية التي روت سيناريو الثورة، الا ان قصيدة (أكتوبر 21)، والتي صاغها الشاعر فضل الله محمد، مثلت شرارة زادت من إشتعال الثورة، خاصة بعد ان تغنى بها الفنان “محمد الأمين” ويقول مطلعها:

أكتوبر واحد وعشرينيا صحو الشعب الجباريا لهب الثورة العملاقةيا ملهم غضب الأحرارمن دم القرشي وإخوانهفي الجامعة أرضنا مرويةمن وهج الطلقة الناريةأشعل نيران الحريةبارك وحدتنا القومية

وأعمل من أجل العمران....



ربما لن ينسي الشعب السوداني، بان يوم 6 إبريل 1985، كان حافلاً وشكل حقيبة جديدة في التاريخ الحديث للامة السودانية، حيث ان ميلاد "ثورة أبريل"، وتباري عدد من المبدعين والفنانين الي نظم قصائد مثلاً حينها وبمقاس الراهن #هاشتاغ، حمل شعار "ابريل".

#تسقط_بس

تداول نشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي بان #تسقط_بس يرجع في الاصل الي عتاب إحدي الفتيات العاشقات الي الحكومة والتي سارعت الي حجب مواقع التواصل الاجتماعي بُعيد إحتجاجات 19 ديسمبر الاخير، حيث يروى نشطاء بان التواصل قد إنقطع بين العاشقين لفترة، وخلال مكالمة هاتفية بينهم بعد تعثر التواصل علي"واتس"، قالت الفتاة العاشقة الي حبيبها ..

"وووين انت لك فترة مختفي ولا آثر لك في الواتس .. فرد الحبيب " والله موجود بس الواتس واقف من ناس الحكومة ... فسارعت الحبيبة لتقول الي حبيبها " حكومة تمنعني منك "#تسقط_بس"...

تلك العبارة التي تبادلها عاشقين وهما في لحظة هيام ووداً، إندفعت لتحمل بعداً مختلف وجديداً بل رسمت مشهداً سياسياً يمضي نحو المطالبة برحيل الحكومة جملاً وتفصيلاً.

هاشتاغ #تسقط_بس ... سواء إن صدقت الرواية حوله أم لا ... الإ إن الواقع يشير الي إنه هاشتاغ حصد في السودان ودول عربية أخرى كالسعودية والإمارات وقطر والبحرين وغيرها، أكثر من عشرون ألف تغريدة وفقاً لتقارير إعلامية.

ومن ما تقدم هل يكون هاشتاغ #تسقط_بس .. قنديل العشاق الذي يشعل جذوة الثورة السودانية، لتقود ثورة التكنولوجيا وتطبيقاتها البلاد الي عهداً جديداً إنطلاقاً من "واتساب وتويتر والفيس بوك".