بسبب "شات جنسي" قتلتها وهربت اعترافات صادمة لقاتل زوجته

تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا من أسرة سيدة بمنطقة الهرم بالجيزة بالعثور على جثتها مذبوحة.

وتضمن بلاغ أسرة الضحية، أن ابنتهم عثر عليها مذبوحة داخل شقتها بالهرم، وفور تلقي البلاغ كلف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، بتشكيل فريق البحث وتحري لكشف ملابسات الواقعة.

وتبين لفريق البحث تحت إشراف العميد أسامة عبدالفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم، والمقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، أن الضحية متزوجة حديثا، وأنها كانت مقيمة مع زوجها، وتبين اختفائه في وقت معاصر للجريمة.

وعلى الفور، انطلقت مأمورية من مباحث الجيزة، للبحث عن الزوج الهارب المشتبه فيه بارتكاب الواقعة، وتمكنت القوات من إلقاء القبض عليه، وذكر محضر الشرطة أن المتهم اعترف بتفاصيل الجريمة بالكامل، قائلا إنه لاحظ في الفترة الأخيرة كثرة تحدث زوجته في الهاتف ووجود محادثات لها في "فيس بوك" و"واتس آب" وعندما أخبرته بحملها صرخ قائلا لها: "إنتي بتخونيني" وسدد لها عدة طعنات بالبطن، أردتها قتيلة، وفر هاربا حتى تمكنت قوات الأمن من ضبطه.

وقال الزوج في التحقيقات: "مسكت السكينة ودبحتها، كانت بتخوني، شفت شات جنسي لها مع شاب على الفيس بوك والواتس آب"، هكذا اعترف الشاب المنسوب إليه تهمة ذبح زوجته الحامل في الشهر الثاني، لشكه في سلوكها ونسب الجنين.

وأمر اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وناظرت جثة الضحية، وقررت عرضها على الطب الشرعي، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث، حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.