تواصل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مع مسئولي فريق العين الإماراتي لحسم صفقة حسين الشحات بشكل رسمي خلال ساعات.
ورفع الأهلي عرضه المقدم ليصل لـ5 ملايين دولار لضم اللاعب.
وكثف أيضا مسئولو النادي الأهلي، مفاوضاتهم في الساعات الماضية مع النجم السوري أحمد الصالح مدافع فريق العهد اللبناني، من أجل الانضمام لصفوف الفريق، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
ويسعى الأهلي لحسم الصفقة في خلال الساعات القليلة المقبلة، لتدعيم خط الدفاع، خاصة بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق بالأمس أمام بيراميدز، وتسببت في غضب جماهيري كبير.
ويعاني الأهلي من أزمة على مستوى خط الدفاع، بسبب كثرة الإصابات التي يعاني منها في هذا المركز.
ويشارك اللاعب حاليا مع منتخب بلاده في بطولة كأس آسيا والتي تنتهي في 1 فبراير المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. أول تحرك من الأهلي بعد خسارته من بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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