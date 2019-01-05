الصحة والثقافة والاعلام بالخرطوم: شراكة في مجالات تطوير العمل الصحي والبيئي

بتشريف وزيرة الدولة للثقافة والآثار والبيئة الأستاذة سمية أكد تم توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الصحة ووزارة الثقافة والإعلام والسياحة ولاية الخرطوم بحضور قيادات العمل الصحي والثقافي بالوزارتين.

من جانبه ثمن البروفسور مأمون حميدة وزير الصحة جهود وزارة الثقافة بالولاية وأكد أن مذكرة التفاهم هو تأسيس لمفاهيم العمل المشترك وأن مجالات البيئة والصحة من أولويات اهتمام الولاية لارتباطها بالمواطنين.

وان الحملة الكبري لنفرة السبت الأخضر التي نفذتها الولاية أثمرت في ترسيخ ومفاهيم ثقافة السلوك نحو قضية الثقافة وان اهتمام وزارته لرعاية المبدعين من خلال البطاقات العلاجية وتقديم الخدمة الطبية.

وفي سياق متصل اكد الأستاذ الهادي حسن عبد الجليل وزير الثقافة والإعلام والسياحة أهمية الثقافة التي تقود المجتمع باعتبارها محور لتشجيع التنمية وتعزيز قضايا المجتمع مشيدا بدور وزارة الصحة في تقديم الخدمات الطبية لمواطني وسكان ولاية الخرطوم وأريافها والتوسع في إنشاء وتأسيس مستشفيات بالمناطق الريفية واكد أن سعي وزارته لتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن في مجالات عمل الشراكات مع المؤسسات الأخرى.

وبحسب مركز إعلام الوزارة الإلكتروني وقع على مذكرة الشراكة الدكتور بابكر محمد علي مدير عام وزارة الصحة، و الأستاذ عماد الدين إبراهيم مدير عام وزارة الثقافة والإعلام والسياحة وقعا على الاتفاق المشترك الذي ينص على بنود العمل الصحي والثقافي والإعلامي في الاستمرار على رعاية المبدعين وتقديم الخدمات الطبية عبر رسالة إعلامية تهتم بقضايا الصحة والوقاية وتعزيز المفاهيم الصحية عبر وسائل الإعلام وتقديم المعالجة القضايا الصحة وتوعية المجتمع بمخاطر المخدرات من خلال ضروب العمل الثقافي في تحقيق الخدمة.

الأهداف الصحية لسكان الولاية واريافها بجانب الخدمات الطبية عبر المخيمات الصحية وتقديم الإرشاد والتثقيف الصحي لمجتمع

الريف عبر القوافل الثقافية وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم في نشر الثقافة الصحية من خلال الجمعيات الأدبية بمدارس ولاية الخرطوم وتأكيداً لرسالة التوسع للمرافق الصحية وتوضيح إنجازات وزارة الصحة من خلا ل مشروع الطواف الإعلامي.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)